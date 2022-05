Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Effondrement d'un toboggan aquatique 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45775 Karma: 23519 L'effondrement d'une portion d'un toboggan aquatique du parc Kenjeran à Surabaya, en Indonésie. 16 personnes ont été blessées.



Vidéo déconseillée aux plus sensibles





Seluncuran air ambrol di Waterpark Kenjeran Park (Kenpark) Surabaya | Collapsed waterslide

Contribution le : Aujourd'hui 21:09:22

Grobreaker Re: Effondrement d'un toboggan aquatique 0 #2

Je suis accro Inscrit: 21/07/2017 20:03 Post(s): 690 Karma: 389 Ils ont l'air de tomber en même temps, ils y sont rentré à 16 en même temps ou quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 21:32:40

alfosynchro Re: Effondrement d'un toboggan aquatique 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10471 Karma: 4583 @Grobreaker

Si l'eau ne coulait plus, ils se sont agglutinés au même endroit ; ça a peut-être contribué à augmenter le poids qui a eu raison de cette portion.

Enfin, ce n'est qu'une hypothèse.

Contribution le : Aujourd'hui 21:39:08