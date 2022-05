Options du sujet Imprimer le sujet

philouz une tornade passe sur une école

Je m'installe Inscrit: 12/02/2009 00:28 Post(s): 218 Karma: 113 Ca se passe aux USA, Kansas



Heureusement l'école était vide.



La puissance du vent est incroyable...





School surveillance video from April 2022 tornado in Andover, KS

Contribution le : Aujourd'hui 01:03:29

Le_Relou Re: une tornade passe sur une école

Le Kansas ,et ses tornades ....

Heureusement que les enfants n'y étaient pas.

Heureusement que les enfants n'y étaient pas.

Contribution le : Aujourd'hui 01:36:08