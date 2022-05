Options du sujet Imprimer le sujet

trachsel Satoru Iwata : un développeur de génie parti trop tôt | Biographie 1 #1

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1124 Karma: 545





Citation : Wiki:



Satoru Iwata (岩田 聡, Iwata Satoru?), né le 6 décembre 1959 à Sapporo, île d'Hokkaidō, et mort le 11 juillet 2015 à Kyoto, est un développeur puis producteur de jeu vidéo et chef d'entreprise japonais, président de HAL Laboratory de 1993 à 2000 puis 4e président de la société de jeu vidéo Nintendo de 2002 à sa mort en 2015

Bonjour j'ai vu ce reportage il est sympa. Je vous le partage.

Satoru Iwata : un développeur de génie parti trop tôt | Biographie

Contribution le : Aujourd'hui 09:26:58