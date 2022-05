Quand le bon dieu a décidé que ce n'était pas ton jour

Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer

Inscrit: 22/05/2015

Un homme utilise une échelle pour retirer une horloge à un mur, mais celle ci glisse et heureusement un autre meuble bloque les pieds de l'échelle évitant une chute douloureuse

Contribution le : Aujourd'hui 10:43:24