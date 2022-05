Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Violent crash d'une voiture à Columbus

Le violent crash d'une voiture Tesla dans le centre des congrès de Columbus, dans l'Ohio. Par chance, personne n'a été gravement blessé. D'après les déclarations du conducteur du véhicule, l'accident serait dû à un problème de frein.





Tesla crashes at high speed into Greater Columbus Convention Center





Tesla crashes at high speed into Greater Columbus Convention Center

SushiCircus

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 786 Karma: 296 Oh ,my god le pot de fleur !

La poubelle a eu de la chance

