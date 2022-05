Un streamer se fait voler son repas en direct

Kopain Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4924 Karma: 4628



Apparemment ce genre d'évènement serait fréquent à cet endroit et il pourrait s'agir d'une mise en scène, mais dans tous les cas on peut admirer la vitesse et la précision du rapace !

"KURWA !"

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:00