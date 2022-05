Répéteur/routeur wifi ?

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13841 Karma: 9226

@Berousky Tout d'abord de quel type de consoles parles-tu ? Si tu parles de wifi, je suppose qu'il s'agit de consoles portables ? Car dans le cas contraire, tu aurais plutôt intérêt à les brancher en ethernet elles aussi via un simple switch, à mon humble avis.



Ensuite si tu veux bel et bien du wifi, la question du port ethernet pour le PC n'en est pas vraiment une. Beaucoup de routeurs font aussi switch ethernet en plus du wifi, il suffit de bien regarder les specs de ceux que tu cibles.



La question à te poser selon moi est plutôt de savoir quel type de wifi tu veux. Si tu te contentes d'installer un routeur basique, tu créeras un réseau supplémentaire. C'est à dire que tes appareils détecteront deux réseaux distincts : celui de ta box avec un signal plus faible dans ton bureau, et celui de ton bureau avec un meilleur signal dans cette pièce. Mais si tu te déplaces avec tes appareils, il est possible qu'en s'éloignant d'une source ils se déconnectent d'un réseau et se reconnectent à l'autre. Ce qui crée une petite coupure. Ou qu'ils restent connectés à la source disposant du signal le plus faible s'ils continuent à la capter, ce qui n'est pas optimal.



Avec un répéteur wifi, tu élimines ce problème, mais tu perds de la bande passante car le signal de ne peut être amplifié aussi fidèlement qu'à sa source. Avec un routeur de type "mesh" connecté en ethernet, tu élimines ce problème en ne créant qu'un seul réseau "maillé" dans ta maison. Mais si je ne dis pas de bêtise, il faudra que tu en installes deux : un vers ta box, et un dans la pièce où tu veux étendre le réseau.



J'ai installé un réseau maillé chez ma mère qui possède un duplex avec des murs épais. Dans son cas il n'était pas possible (esthétiquement parlant) de tirer des câbles ethernet à travers tout l'appartement pour relier les routeurs, et j'ai donc opté pour des routeurs mesh qui passent par le CPL pour redistribuer du wifi en 3 points de l'appartement. Ça fonctionne très bien.

Contribution le : Aujourd'hui 17:43:08