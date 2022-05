Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Quand tu n'aime pas les barbecues à l'agneau 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 5846 Karma: 15794

Lien 9gag non flouté

Un homme utilise un extincteur pour empêcher un autre de faire un barbecue (ça se passe en Suisse dans le haut-valais si jamais)



Version respectueuse de la vie privée des protagonistes :

Vous navigateur est trop vieux Quand tu n'aime pas les barbecues à l'agneau :Un homme utilise un extincteur pour empêcher un autre de faire un barbecue (ça se passe en Suisse dans le haut-valais si jamais)Version respectueuse de la vie privée des protagonistes :

Contribution le : Aujourd'hui 17:29:12

Le_Relou Re: Quand tu n'aime pas les barbecues à l'agneau 0 #2

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1811 Karma: 1036



pour la finalité , la police est intervenue mais n'a procédé à aucune interpellation.



source ha la la le fada avec son piolet et son extincteurpour la finalité , la police est intervenue mais n'a procédé à aucune interpellation.

Contribution le : Aujourd'hui 17:40:05