Un camion percute volontairement des voitures

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45783 Karma: 23540

Un chauffeur fou percute volontairement des voitures au volant de son camion à McDermitt, dans le Nevada. Heureusement, personne n'a été gravement blessé. Le chauffeur a été emprisonné.





Semi-Truck Appears to Go on Rampage in Small Nevada Town || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:33