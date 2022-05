Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Des habitants de Shanghai utilisent une longue échelle de corde pour sortir de leurs appartements 4 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45787 Karma: 23546







上海,居民用六层楼高的长梯逃离公寓楼,非常危险! La police ayant verrouillé les portes de certains immeubles de Shanghai pendant un nouveau confinement contre le coronavirus imposé depuis le début du mois d'avril, des habitants utilisent une longue échelle de corde pour sortir de leurs appartements.上海,居民用六层楼高的长梯逃离公寓楼,非常危险! https://t.co/VeImkVtLCb

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:49

aganna Re: Des habitants de Shanghai utilisent une longue échelle de corde pour sortir de leurs appartements 0 #3

Je m'installe Inscrit: 30/03/2010 00:15 Post(s): 133 Karma: 174 @Kilroy1 c'est le gouvernement qui est cencé fournire la nourriture. Mais si j'ai bien compris c'est de pire en pire et certain quartier sont tres mal approvisionner. En tout cas oui quel enfer ca doit etre...

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:16

Krogoth Re: Des habitants de Shanghai utilisent une longue échelle de corde pour sortir de leurs appartements 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3869 Karma: 1382

@Kilroy1 a écrit:

Ils font comment pour la bouffe si la police a verrouillée les immeubles, tain ça craint



Plus que la bouffe je me pose la question d'un incendie... Citation :Plus que la bouffe je me pose la question d'un incendie...

Contribution le : Aujourd'hui 18:48:47