Butcherbird Mimics Other Bird Calls || ViralHog

aganna Re: Un cassican flûteur imite d'autres oiseaux

Je m'installe Inscrit: 30/03/2010 00:15 Post(s): 133 Karma: 174 un oiseau hyperpolyglotte c'est rare!



il a une phase R2D2 vers 16 secondes

