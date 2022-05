Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Sortir d’un ascenseur en panne entre deux étages 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45787 Karma: 23547 Un jeune homme essaie de sortir d’un ascenseur qui est en panne entre deux étages.



Vous navigateur est trop vieux

chute fail cage

Contribution le : Aujourd'hui 19:08:03

-Flo- Re: Sortir d’un ascenseur en panne entre deux étages 1 #3

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13844 Karma: 9229 Pourtant son pote l'a bien aidé en le magnétisant de ses deux mains pendant toute la durée de l'opération.



Perso à sa place j'aurais surtout eu peur que l'ascenseur se remette à fonctionner.

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:57