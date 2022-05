Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un nid d'oiseaux dans un feu de circulation 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45788 Karma: 23549 En Floride, la lumière rouge d'un feu de circulation montre un oiseau en train de nourrir ses petits dans un nid confectionné à l'intérieur du feu.





Bird Feeds Its Babies Inside Red Light of Traffic Signal - 1317669

Contribution le : Aujourd'hui 21:40:32