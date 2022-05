Voyage vers le trou noir supermassif au centre de notre galaxie (visible pour la première fois)

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33881 Karma: 11770





Les diverses observations utilisées ici ont été prises à des moments différents, par des équipes différentes et avec des installations différentes, et rassemblées pour les besoins de l'effet de zoom. Les images vont des longueurs d'onde visibles au début jusqu'à l'infrarouge, la toute dernière image étant prise aux longueurs d'onde radio.

Meet Sgr A*: Zooming into the black hole at the centre of our galaxy Regardez cette séquence vidéo qui fait un zoom sur le trou noir (Sgr A*) au centre de notre galaxie. Après une vue d'ensemble de la Voie lactée, nous plongeons dans les nuages denses de gaz et de poussière du centre de notre galaxie. Les étoiles qui s'y trouvent ont été observées par le Very Large Telescope de l'ESO et l'Interféromètre du Very Large Telescope de l'ESO pendant des décennies, l'immense attraction gravitationnelle du trou noir déformant les orbites des étoiles les plus proches de lui. Enfin, nous arrivons à Sgr A*, dont la première image a été obtenue Le trou noir est représenté par une région centrale sombre appelée ombre, entourée d'un anneau de gaz et de poussières lumineuses.Les diverses observations utilisées ici ont été prises à des moments différents, par des équipes différentes et avec des installations différentes, et rassemblées pour les besoins de l'effet de zoom. Les images vont des longueurs d'onde visibles au début jusqu'à l'infrarouge, la toute dernière image étant prise aux longueurs d'onde radio.Meet Sgr A*: Zooming into the black hole at the centre of our galaxy

Contribution le : Aujourd'hui 00:07:48