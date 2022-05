La métamatière, les humains et les esprits

Je m'installe Inscrit: 03/04/2012 09:18 Post(s): 102 Karma: 104

Deux univers adjacents vivent en symbiose en s'échangeant leur énergie : un univers fait de matière, celui dans lequel nous vivons notre vie de tous les jours et un univers fait de métamatière, celui dans lequel nous nous verrons vivre après la mort de notre corps de matière, pour l'éternité.



L'énergie qui anime l'univers de matière et ses composants est l'instinct.

L'énergie qui anime l'univers de métamatière et ses composants est l'intelligence.



l'univers de matière transfère son instinct chez son partenaire métamatériel qui en a fondamentalement besoin. L'univers de métamatière fait de même avec son intelligence chez son partenaire matériel lequel en a aussi fondamentalement besoin.



L'univers de matière récupère l'intelligence en provenance du Métamatériel et la diffuse dans son environnement instinctif via les humains. L'univers de métamatière récupère l'instinct en provenance du Matériel et le diffuse dans son environnement intelligent via les esprits.



Les univers utilisent deux transmetteurs d'énergie pour le fonctionnement de leur symbiose : l'espèce humaine, coté matériel et l'espèce esprit, coté métamatériel. Pour ce faire ces deux espèces d'êtres vivants sont dotées de l'énergie des deux mondes. Les humains sont instinctifs au plus haut degré parce qu'ils vivent dans un monde dominé exclusivement par l'instinct. Ils possèdent aussi l'intelligence métamatérielle. Les esprits sont intelligents au plus haut degré parce qu'ils vivent dans un monde dominé exclusivement par l'intelligence. Ils possèdent aussi l'instinct matériel.







Humains et esprits ont une communauté de sort. Ils sont compatibles. Ils sont programmés pour vivre en symbiose. Les humains récupèrent l'intelligence en provenance des esprits et leurs transfert l'instinct afin qu'ils harmonisent leur environnement intelligent. Les esprits récupèrent l'instinct en provenance des humains et leurs transfert l'intelligence pour qu'ils harmonisent leur environnement instinctif.







Les humains et les esprits sont établis pour vivre en symbiose. Seuls ils ne sont pas viables. Si les humains coupent unilatéralement la communication avec leurs partenaires métamatériels leur intelligence n'est plus maîtrisée. Elle se corrompt et devient anarchique faute d'apport d'intelligence pure. A terme ils s'autodétruisent, emportant avec eux la biodiversité issue de leur domination. C'est automatique. Pas symbiose avec les esprits, pas d'humain. Pas d'humain, pas de biodiversité idéale au regard de l'univers de matière.

