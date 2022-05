Options du sujet Imprimer le sujet

Asmodee88 Harcèlement dans les jeux vidéo 3 #1

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 892 Karma: 731



culturepub - Grâce à cette expérience, ce gameur découvre que le harcèlement existe aussi dans l'univers du jeu vidéo... #Actu #CultureCauses #ESport @apeksgg @jkaem culturepub - Grâce à cette expérience, ce gameur découvre que le harcèlement existe aussi dans l'univers du jeu vidéo... #Actu #CultureCauses #ESport @apeksgg @jkaem

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:55

Cedub Re: Harcèlement dans les jeux vidéo 0 #3

Je suis accro Inscrit: 25/02/2008 13:50 Post(s): 1385 Karma: 1383

@Olyer a écrit:

Pas étonnant, l'anonymat y est pour beaucoup.

Et le fait qu'il n'y ait pas de sanctions aussi.. (Légale, ou même déjà d'un bannissement du jeu.) Citation :Et le fait qu'il n'y ait pas de sanctions aussi.. (Légale, ou même déjà d'un bannissement du jeu.)

Contribution le : Aujourd'hui 10:15:00

Tifux Re: Harcèlement dans les jeux vidéo 0 #4

Je viens d'arriver Inscrit: 06/05 09:13:04 Post(s): 9 Il suffirait de lier le compte à un numéro de téléphone pour que le ban ait un effet limité mais chiant... ça résoudrait pas mal de problèmes.

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:04