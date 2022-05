Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Faire du parkour quand tu vis à la campagne 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2890 Karma: 3187

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:42

alfosynchro Re: Faire du parkour quand tu vis à la campagne 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10500 Karma: 4592 Il faut dire qu'il a quand-même beaucoup de place dans son jardin. Heeuu, et sûrement pas mal d'entrainement ! Chapeau.

Contribution le : Aujourd'hui 11:13:48