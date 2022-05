Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Stitch a trouvé un copain pour jouer

Un chien s'excite contre face à lui-même devant un miroir



Édit : modification du titre ( Stitch n'aime pas son reflet )

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10500 Karma: 4592 Olyer Bonjour !



Personnellement, je trouve que ce chien n'est pas dans une attitude d'agressivité, mais dans l'invitation au jeu. Ça tombe bien l'autre en face aussi !

J'ai une chienne (dogue argentin) qui est agressive avec les autres femelles, c'est une tout autre attitude. Par contre, quand elle rencontre un mâle, elle fait comme le petit de la vidéo : train arrière levé, train avant baissé avec les pattes au sol jusqu'au coude.

Bon, c'est comme ça que je perçois la vidéo.

Olyer

@alfosynchro oui, en regardant la vidéo, je pense que tu as raison, je vais éditer le post

