Comment calmer un bébé

Baby Calmed By Parent's Presence || ViralHog

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 655 Karma: 406 le contact peau à peau, la respiration, le battement de cœur (un rythme régulier ET familier pour le bébé), l'odeur si c'est sa mère (idem pour le père) et PAF ça fait des chocopics

