Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Un cheval a mis sa cagoule pour sortir 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2902 Karma: 3225

N'ayant pas trouvé de cagoule à sa taille, il s'est rabattu sur la poubelle

Contribution le : Aujourd'hui 10:01:09