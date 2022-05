Pédantix (par le créateur de Cémantix)

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13847 Karma: 9245





Il s’agit cette fois de deviner le titre d’une page Wikipedia en découvrant les mots qui composent sa description.



Important à savoir : quand un mot reste sur fond gris, ça signifie qu’il ne s’agit pas du bon mot mais d’un mot jugé « proche » du mot réel (selon les critères de proximité déjà utilisés dans Cémantix, donc à prendre avec des pincettes).



Les mots réellement trouvés s’affichent en noir sur fond blanc.



Contrairement à Cémantix, on peut entrer des mots de n’importe quelle taille (donc même une ou deux lettres), et le genre, le singulier ou le pluriel, ou encore la conjugaison sont pris en compte.



Un nouveau mot est généré tous les jours à midi (et non minuit).



Le jeu :



Bonne chance !





Contribution le : Aujourd'hui 12:40:13