Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2918 Karma: 3257



Un guide se fait un tatouage naturel en écrasant une fougère sur son bras.

Je vous laisse essayer avec une branche d'ortie et vous me dites si ça marche, ok?

Contribution le : Aujourd'hui 12:45:32