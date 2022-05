Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un doigt démis en plein match? 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2365 Karma: 5777 No problemo, le talonneur James Roby le fait remettre en place et obtient un renvoi sur la ligne d’en-but



Olyer Re: Un doigt démis en plein match? 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2919 Karma: 3261 Il risque quand même de douiller à froid. Un rugbyman quoi.Il risque quand même de douiller à froid.

Loom- Re: Un doigt démis en plein match? 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8138 Karma: 3478 Si je vois ça un jour sur un match de foot, je me rase la tête mais plus la barbe.

