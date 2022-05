Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Voiture parée pour la course

mais pas pour les ralentisseurs...

"Eh gars ! t'as perdu un ressort là !!!"

"Eh gars ! t'as perdu un ressort là !!!"



voiture abaissée frotte ralentisseur

Contribution le : Aujourd'hui 20:11:38

Krogoth

Ca me rappelle ma C5 avec le fusible controlant les suspensions qui était mort...

En position la plus basse jusqu'au garage...valait mieux éviter les ralentisseurs.

En position la plus basse jusqu'au garage...valait mieux éviter les ralentisseurs.

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:43

alfosynchro

J'ai l'impression qu'il n'y a même pas de pneus

Contribution le : Aujourd'hui 20:45:14