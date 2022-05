Options du sujet Imprimer le sujet

[Eurovision 2022] Kalush Orchestra Stefania

Kalush Orchestra - Stefania (Official Video Eurovision 2022)



Citation : J'ai dédié cette chanson à ma mère, et quand la guerre a éclaté, la chanson a pris une nouvelle signification.



Bien qu'il n'y ait pas un mot sur la guerre dans la chanson, beaucoup de gens ont commencé à associer la chanson à la "mère Ukraine". D'ailleurs, la société a commencé à l'appeler l'hymne de notre guerre !



Mais si Stefania est désormais l'hymne de notre guerre, j'aimerais qu'elle devienne l'hymne de notre victoire.

