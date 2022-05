Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un orage prive un homme de sa partenaire 1 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13856 Karma: 9263 Destin tragique pour ce couple au sein duquel madame a été emportée par une terrible tempête.





Tags : foudre, pluie, vent, crue, inondation, rue, poupée gonflable

Contribution le : Aujourd'hui 16:47:26