Prendre un débris dans le pare-brise

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2373 Karma: 5803 soulevé par la voiture de devant essayant de passer 3 aimables motards...





Re: Prendre un débris dans le pare-brise

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3885 Karma: 1394 Précisons que le motard a parfaitement le droit d'être là où il est s'il est en train de dépasser l'autre...

