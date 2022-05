Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 C'est dangereux de nourrir des tortues

Monitor enters the party

Wiliwilliam Re: C'est dangereux de nourrir des tortues

Un varan.



papasan Re: C'est dangereux de nourrir des tortues

Pardon mais c'est plus ça je pense

Wiliwilliam Re: C'est dangereux de nourrir des tortues

@papasan Mince désolé, sans mon phasme je vois pas très bien de l'oeil gauche.

