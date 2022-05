Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS La machine mangeuse d'homme 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2375 Karma: 5805 restera sur sa faim.



Vous navigateur est trop vieux

Un homme a le pied entrainé dans une machine mais la rapidité et la présence d'esprit de son collègue lui

sauve peut-être la vie.

Contribution le : Aujourd'hui 21:01:03

FMJ65 Re: La machine mangeuse d'homme 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14316 Karma: 4441 Vive l'arrêt coup de poing !

Contribution le : Aujourd'hui 22:22:38