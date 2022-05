Film aventure type indiana jones avec un mort par un mamba vert

Je viens d'arriver Inscrit: 08/12/2004 12:38 Post(s): 79

Bonjour tout le monde,



je me souviens d'un film fin des années 80 début 90, avec un héros professeur d'histoire ou archéologue qui part à la recherche d'un trésor.

Le film s'ouvre sur un aventurier en forêt et un serpent lui tombe dessus et là ça coupe.

Le héros est recruté et on lui montre le cadavre de l'aventurier tout vert et il semble être mort dans d'atroces douleurs.



Je me demande si ce n'est pas une histoire de vallée cachée ou quelque chose comme ça mais je ne trouve rien.



Bref, j'ai un souvenir très flou...



Est-ce que ça parle à quelqu'un ?



D'avance, merci pour votre aide.

