actio-réactio

Quand tu en as marre de te faire voler ta voiture, et que tu es quelque peu remonté. https://t.co/hEjUO4Pfxa Quand tu en as marre de te faire voler ta voiture, et que tu es quelque peu remonté.

Contribution le : Aujourd'hui 13:59:38

, foutu tentative de meurtre ( les deux motards ont l'air armés), foutu misère , foutu auto-justice...

résultat : pleins de traumatisés ..



résultat : pleins de traumatisés .. - foutus voleurs de, foutu tentative de meurtre ( les deux motards ont l'air armés), foutu misère , foutu auto-justice...résultat : pleins de traumatisés ..

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:24