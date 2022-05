Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Passage du train annulé 4 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2377 Karma: 5811 Le maire d'une ville, Magé, au Brésil, a fait goudronner "par erreur" le passage à niveau... entièrement...



PurLio Re: Passage du train annulé 0 #2

Rayon de Soleil Inscrit: 26/01/2006 21:50 Post(s): 12176 Karma: 12649 Va expliquer le retard aux passagers après

Kendaar Re: Passage du train annulé 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2367 Karma: 1347 ah bah ça c'est ballot ! comme disait Fabrice

Krogoth Re: Passage du train annulé 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3887 Karma: 1400

https://goo.gl/maps/9uRssHBruoxbZaZi6 En même temps, l'erreur du maire est compréhensible vu certaines voies dans la ville:

