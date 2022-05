Options du sujet Imprimer le sujet

Maitre_Cube 13 ans et un niveau en VTT de dingue 1 #1

Je suis accro Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 528 Karma: 698 Raoul Schneeberger est un VTTiste avec un niveau juste incroyable.





13 ans et prodige du VTT, Raoul ride déjà avec les grands !

Contribution le : Aujourd'hui 17:38:40