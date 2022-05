Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Signora au volant 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2379 Karma: 5812 Un lampadaire couché sur la route et Siiignoooraaa!!! arrive...



lampadaire route rue accident femme Sicile

Giosuè désolé de te déranger mais le poteau est complètement.... Ralenti madame, maadaaaammmeee !!!

Voilà, trop tard, oublie. Quoi qu'il en soit, Giosuè s'il te plait, regarde si tu peux arranger ça.

Contribution le : Aujourd'hui 20:01:40

Wiliwilliam Re: Signora au volant 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33930 Karma: 11810 Ho bordel, elle a tout à fait la voix de ma collègue italienne!

Je suis mort!

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:58

alfosynchro Re: Signora au volant 0 #3

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10545 Karma: 4603 Y en a vraiment qui croient ne pas être concernés par toutes les lois de la nature !

Contribution le : Aujourd'hui 20:33:55