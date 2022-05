Options du sujet Imprimer le sujet

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 33931 Karma: 11811 Pokéclicker





>>> Jouer à Pokéclicker <<<



Synopsis:

Pokeclicker est comme son nom l'indique un jeu Pokémon où il est nécessaire de cliquer afin de progresser au sein du jeu et dans lequel vous allez pouvoir capturer de nombreuses créatures issues de cet univers, mais aussi faire des missions pour obtenir des récompenses.



Un clicker game dans l'univers de Pokémon. Que demande le peuple!? La progression est sympa!

Désolé si vous souhaitiez être productif dans les prochaines semaines ...



Comment Jouer:

• souris



Genre:

#clicker#pokemon



Bon jeu!



Asmodee88 Re: Pokeclicker

@Wiliwilliam je te hais....

.... Les deux prochains jours je suis pas en télétravail je vais pas pouvoir y jouer

.... Les deux prochains jours je suis pas en télétravail je vais pas pouvoir y jouer

