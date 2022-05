Biniam Girmay, vainqueur d'étape sur le Giro se blesse après course

Je suis accro Inscrit: 13/01/2021 00:13 Post(s): 796 Karma: 317

Un gars a suivre en vélo !! Futur très grand.



Et en plus il reste digne tout au long de la cérémonie, quand on voit ce qui lui arrive après. Chapeau bas !

Contribution le : Aujourd'hui 07:49:43