Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh "Vous êtes un homme blanc" 3 #1

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5385 Karma: 8146 Cette question est posée a un chauffeur de vtc qui demande a ses clients de quitter le véhicule. Et en plus ils le menacent.



«Vous êtes un homme blanc ?» : ce chauffeur de VTC fait sortir des clients racistes de sa voiture

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:00