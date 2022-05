Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Accident sous l'effet du gaz hilarant à Lyon









rdz. - conduite sous ballon = accident (ps: j’étais obligé de lui lancer la bouteille d’eau tellement elle nous a coller) Une automobiliste inhale du protoxyde d'azote contenu dans un ballon de baudruche et percute un muret à Lyon.rdz. - conduite sous ballon= accident(ps: j’étais obligé de lui lancer la bouteille d’eau tellement elle nous a coller)



alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10552 Karma: 4604 Bon, bah si la police est sur Koreus, ils ont tout ce qui faut pour se faire une idée.

