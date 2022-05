Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer 5 chatons pour le prix d'1 + [FAIL] Ascenseur 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2976 Karma: 3303

Découverte de 5 chatons sous le pare-choc d'une voiture lors d'un contrôle chez le garagiste





Bon à savoir, la hauteur sous plafond d'un ascenseur n'est pas si élevée. Découverte de 5 chatons sous le pare-choc d'une voiture lors d'un contrôle chez le garagisteBon à savoir, la hauteur sous plafond d'un ascenseur n'est pas si élevée.

Contribution le : Aujourd'hui 00:02:21