Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un cheval chatouille les pieds d'un bébé 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73213 Karma: 35468 Un cheval chatouille les pieds d'un bébé





Horse Tries to Tickle Toes || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:39:41

alfosynchro Re: Un cheval chatouille les pieds d'un bébé 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10557 Karma: 4606 Si j'étais le parent, je ne serais tout de même pas trop fier.

D'ailleurs j'ai l'impression que la maman n'a pas envie d'en demander de trop. Mais ça doit quand-même être le pieds, tant que ça se passe bien.

Contribution le : Aujourd'hui 09:08:22