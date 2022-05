Il n'est pas extrémiste, sa femme est noire...

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 260 Karma: 287





France 3 Rhône-Alpes - Gérard Vollory, candidat @RNational_off dans la 3e circo du #Rhône montre une photo de sa femme noire pour se défendre d'être #raciste #législatives2022 Il s'explique ici ➡➡➡





Citation :

@Staffie a écrit:

@Acherontia Je comprend que France 3 cite Sarah Peillon, Marie-Charlotte Garin, Béatrice Demontille et Paul Satis qui étaient sur le plateau, mais elle vient faire quoi dans le lot Rokhaya Diallo ?

Rokhaya Diallo à réagi sur twitter à cette séquence.

France 3 l'informe juste que le candidat du RN s'explique à ce sujet sur ce







Citation :

@alfosynchro a écrit:

Il y a confusion entre "extrémiste" et "raciste", me semble-t-il.

Clairement oui.

C'est pour ça que je trouve ça cocasse.

On l'accuse d'être de l'extrême et il sort une photo de sa femme pour "prouver" le contraire...

