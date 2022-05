Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Récupérer sa voiture chez le garagiste (Fail) #1

Koreus Addict
Un automobiliste récupère sa voiture chez un garagiste à Curitiba, au Brésil...



Contribution le : Aujourd'hui 10:29:27

Ustost Re: Récupérer sa voiture chez le garagiste (Fail) #4

Je suis accro

@gazeleau a écrit:

Après 4 visionnage, je comprends toujours pas la manoeuvre.



Le câble d'embrayage qui a cassé ? Citation :Le câble d'embrayage qui a cassé ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:04

Turbigo Re: Récupérer sa voiture chez le garagiste (Fail) #7

Je masterise !

@Skwatek a écrit:

@CrazyCow : Un pressentiment ?



[mode connard ON] Tu veux dire que c'était sa femme au volant ? [mode connard OFF]

(Je sors. Patapay patapay !) Citation :[mode connard ON] Tu veux dire que c'était sa femme au volant ? [mode connard OFF]

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:42