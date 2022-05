Avis sur mon court-métrage amateur "A perpète"

Je suis accro Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 1880 Karma: 1081

"A perpète" (court métrage français)





"A perpète" (court métrage français)



édit après avoir vu la vidéo :

alors comme ça Mickaël on braque des bijouteries



On sent qu'il y a un truc passable dans les transitions de plans et la façon de jouer les dialogues, mais ça reste bon.

ça m'a fait passer un bon moment, c'est pas chiant, ça passe tout seul.

Bref : Continu.



