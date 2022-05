Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Comment prend-on un rond-point déjà?

Je masterise !

Ah bah pas comme ça en tout cas...



voiture rond-point à l'envers camion klaxonne

Contribution le : Aujourd'hui 18:41:35

Kendaar Re: Comment prend-on un rond-point déjà?

Je masterise !

ça c'est le probleme avec les tres grands ronds point qui manquent de signalisation, ya des gens qui se rendent pas comptent que s'en est un ^^

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:24

Skwatek Re: Comment prend-on un rond-point déjà?

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 45827 Karma: 23640 Là, c’est extrême !



Je ne suis pas irréprochable, loin de là, mais je sais prendre un rond-point et suis souvent étonné par les automobilistes qui se lancent dans un rond-point (2 voies) sans utiliser les voies/clignotants correctement.

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:07