THSSS Passage de bosses en moto + Mettre sa main dans la gueule d'une crocodile 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2398 Karma: 5858 Soit les bosses sont trop dures, soit la moto est usée



moto cross bosses casse accident coupé en deux





Pendant un spectacle, un homme enfile sa main jusque dans la gorge d'un crocodile.

Heureusement qu'il y a un assistant pour veiller au bon déroulement du numéro.

Ah ! l'assistant s'appelle Régis !



spectacle mise en scène

Contribution le : Aujourd'hui 19:48:49