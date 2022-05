Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Repeindre son allée en blanc 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 2398 Karma: 5858 au rouleau et le cul à l'air... Et la tête bien perchée...

Mais ça déborde un peu sur le trottoir...



Kendaar Re: Repeindre son allée en blanc 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2375 Karma: 1350 la ligne qu'il a snifé devait etre aussi grosse que son allée

nobrain Re: Repeindre son allée en blanc 0 #3

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1467 Karma: 1277 probablement un nostalgique de la neige hivernale

Asmodee88 Re: Repeindre son allée en blanc 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 904 Karma: 741 enfaite je trouve ca même plus drôle au vu de leur problèmes de drogue/ scandale des opiacés

