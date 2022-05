Terrain de foot envahit par les supporters

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 2985 Karma: 3307



Les supporters d'Everton envahissent le terrain avant la fin du match au moment du 3e but de leur équipe.



Everton recevait le club de Crystal Palace pour un match à enjeux. Mené 2 à 0 en première mi-temps, Everton a su revenir au score à la 75e et surtout prendre l'avantage à la 85e pour le plus grand plaisir des supporters qui envahissent le terrain. Quelques minutes plus tard le match a pu reprendre et Everton s'est imposé sur le score de 3 buts à 2 assurant par la même occasion son maintien en Première League.

