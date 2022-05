Options du sujet Imprimer le sujet

Je te donne [Parodie]

Nouvelle parodie de l'équipe de 52 minutes.

Je vous donne ça comme ça. Plaisir d'offrir. Nouvelle parodie de l'équipe de 52 minutes.Je vous donne ça comme ça. Plaisir d'offrir.

Re: Je te donne [Parodie]

Ils font de bonnes musiques en général

J'aime bien aussi la parodie de Stéphan Eicher : Elle est amusante, je ne me lasse pas de l'écouter.Ils font de bonnes musiques en généralJ'aime bien aussi la parodie de Stéphan Eicher : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2950061

