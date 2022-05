Clip Visuel pour le nouveau single de Jul Erades

Je viens d'arriver Inscrit: 09/06/2016 14:54 Post(s): 56 Karma: 80



Autant dire qu'en ces temps sombres, cela fait du bien !





JUL ERADES - "LOVE IS AROUND YOU" (Official Music Video).



Jul Erades, compositeur, musicien, chanteur français talentueux, revient avec un 2ème album en anglais avec ce 1er single "Love is around you", une ode à l'amitié, l'amour, la paix, l'ouverture vers les autres !

