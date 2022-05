Index des forums Koreus.com Le Bar Monkeypox: La variole simienne Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Déjà 141 cas dans 12 pays.



Tiens, voyons voir, qu'étudiait le NTI (organisme financé par warren buffett entre autre) en 2021...







Shit. Ça va donner du grain à moudre aux complotistes, mais là je prie quand même pour que ce ne soit pas une convulsion de Poutine.



Ce déjà-vu, pue du cul. (proverbe simien) Faites péter les FFP2, et deux mois de stock de vivres ne seront pas de trop si on décide de nous reconfiner. Si il s'avère que la variole du singe a une transmission par voie aérienne, on est mal. Si elle vient d'un labo et qu'elle résite au vaccin de la variole, on est giga mal. Mais si c'est le virus habituel et qu'on identifie tout de suite les chaînes de transmission ça peut le faire.Déjà 141 cas dans 12 pays.Tiens, voyons voir, qu'étudiait le NTI (organisme financé par warren buffett entre autre) en 2021...Shit. Ça va donner du grain à moudre aux complotistes, mais là je prie quand même pour que ce ne soit pas une convulsion de Poutine.Ce déjà-vu, pue du cul. (proverbe simien)

